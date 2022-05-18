Плющев о возможном расширении КХЛ: «Надо возвращаться к первенству России. Братание с западными командами закончилось»

высказался о том, что КХЛ могут расширить до 28 команд.

Сообщается, что клубы предлагается разделить на высший и низший дивизионы.

«Если они хотят идти по этому пути, то это неплохо. Такая система у нас уже была. Это давало результат.

Такая система поможет создать конкуренцию и рост для игроков. Но надо понимать, по какому принципу будет происходить разделение.

Только почему у нас ? У нас должно быть первенство России. У нас закончилось братание с западными командами. Заканчивайте себя обманывать. Надо возвращаться к первенству России. Игроки должны понимать, где они соревнуются.

Если идея заключается в поднимании нашего российского хоккея, то мы должны осознавать, что не межконтинентальный хоккей мы поднимаем, а наш», – сказал заслуженный тренер России.