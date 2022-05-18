КХЛ могут расширить до 26 команд и разделить на высший и низший дивизионы. Инициатива исходит от топ-клубов («СЭ»)

КХЛ может изменить формат проведения чемпионата.

По данным «Спорт-Экспресса», предлагается разделить клубы на два дивизиона, но не по географическому, а по спортивно-финансовому принципу.

Отмечается, что формально их можно назвать КХЛ-А и КХЛ-Б – высший и низший.

В первом дивизионе будет 12 команд. Предполагается, что туда войдут топ-клубы. Во втором дивизионе будет 16 команд – к 10 клубам КХЛ могут добавить шесть команд из .

Как сообщает издание, инициатива исходит от топ-клубов КХЛ. Планируется, что реформа может быть введена с сезона-2022/23, но решения по данному вопросу пока не принято.

Нам нужна новая КХЛ: 8 топ-клубов в суперлигу, остальные – в премьер. Только так мы получим турнир равных возможностей