Коннор, Сперджен и Слэвин – претенденты на приз за честную борьбу и джентльменское поведение

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НХЛ назвала трех номинантов на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. 

В тройку финалистов вошли форвард «Виннипега» Кайл Коннор, защитники Джейккоб Слэвин («Каролина») и Джаред Сперджен из «Миннесоты»

Коннор набрал 93 (47+46) очка в 79 матчах сезона. Он получил всего два удаления на две минуты. В среднем Коннор проводил на льду 21:47. Он занял 12-е место по перехватам в НХЛ (66).

Слэвин набрал 42 (4+38) балла в 79 играх при показателе полезности «+35». Он проводил на льду 23:32 в среднем и получил всего пять двухминутных штрафов. Слэвин стал обладателем «Леди Бинг Трофи» в 2021 году.

На счету Сперджена 41 (10+31) очко в 65 матчах при полезности «+31». Он получил пять двухминутных удалений, в среднем проводил на льду 21:09.

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