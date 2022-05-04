Сперджен об ударе клюшкой по ноге Бучневича: «Не горжусь этим, я не такой игрок. Рад, что с ним все в порядке»

объяснил удар клюшкой по ноге Павла Бучневича.

В конце первого матча серии против (0:4) защитник «Уайлд» грубо сыграл против россиянина, ударив его клюшкой по ногам. Он получил за это малый штраф.

«Не горжусь этим. Обычно я так не поступаю, я был немного расстроен.

Рад, что с ним все в порядке. Это то, что я обычно не делаю. Я не такой игрок. Не могу быть доволен собой, по крайней мере», – сказал Сперджен

Капитан не был дисквалифицирован, но получил штраф в размере 5 тысяч долларов – максимальный, который предусмотрен коллективным соглашением.

Сперджен ни разу не набирал более 20 минут штрафа в регулярных чемпионатах за 12-летнюю карьеру.

В прошлом сезоне игрок «Миннесоты» занял 2-е место в голосовании за приз «Леди Бинг Трофи» (джентльмену на льду) после защитника «Каролины» Джейкоба Слэвина.