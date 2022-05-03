Капитан «Миннесоты» Сперджен ударил Бучневича клюшкой по ногам и может быть дисквалифицирован

Капитан «Миннесоты» ударил Павла Бучневича клюшкой по ногам.

В конце первого матча серии первого раунда против (0:4) защитник «Уайлд» грубо сыграл против россиянина, ударив его клюшкой по ногам.

Он получил за это малый штраф. Сообщается, что Департамент безопасности игроков рассмотрит этот момент. Сперджен может быть дисквалифицирован.

Примечательно, что он ни разу не набирал более 20 минут штрафа в регулярных чемпионатах за 12-летнюю карьеру.

В прошлом сезоне игрок «Миннесоты» занял 2-е место в голосовании за приз «Леди Бинг Трофи» (джентльмену на льду) после защитника «Каролины» Джейкоба Слэвина.