АХЛ. Подколзин забросил шайбу в дебютном матче за фарм «Ванкувера» в Кубке Колдера

забросил шайбу в дебютном матче за фарм в .

Шайба россиянина в первом матче серии Кубка Колдера между «Эбботсфордом» и (1:2 ОТ) могла стать победной в матче.

Младшие «Кэнакс» пропустили шайбу за 30 секунд до завершения третьего периода и проиграли в овертайме.

Серия проходит в формате до 2 побед.

20-летний Подколзин в своем дебютном сезоне в набрал 26 (14+12) очков при полезности «плюс 7» в 79 играх регулярного чемпионата. В среднем россиянин проводил на льду 12:46.