АХЛ. Подколзин забросил шайбу в дебютном матче за фарм «Ванкувера» в Кубке Колдера

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Бейкерсфилд Кубок Колдера Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин забросил шайбу в дебютном матче за фарм «Ванкувера» в АХЛ.

Шайба россиянина в первом матче серии Кубка Колдера между «Эбботсфордом» и «Бейкерсфилдом» (1:2 ОТ) могла стать победной в матче. 

Младшие «Кэнакс» пропустили шайбу за 30 секунд до завершения третьего периода и проиграли в овертайме. 

Серия проходит в формате до 2 побед. 

20-летний Подколзин в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал 26 (14+12) очков при полезности «плюс 7» в 79 играх регулярного чемпионата. В среднем россиянин проводил на льду 12:46.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные