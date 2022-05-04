АХЛ. Подколзин забросил шайбу в дебютном матче за фарм «Ванкувера» в Кубке Колдера

Василий Подколзин забросил шайбу в дебютном матче за фарм «Ванкувера» в АХЛ.
Шайба россиянина в первом матче серии Кубка Колдера между «Эбботсфордом» и «Бейкерсфилдом» (1:2 ОТ) могла стать победной в матче.
Младшие «Кэнакс» пропустили шайбу за 30 секунд до завершения третьего периода и проиграли в овертайме.
Серия проходит в формате до 2 побед.
20-летний Подколзин в своем дебютном сезоне в НХЛ набрал 26 (14+12) очков при полезности «плюс 7» в 79 играх регулярного чемпионата. В среднем россиянин проводил на льду 12:46.