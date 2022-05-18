Владимир Плющев: «В КХЛ половина тренеров не имеют высшего образования. Основываемся на одном: если хоккеист хорошо выступал, то уже специалист»

высказался о ситуации с тренерами в .

– В КХЛ половина тренеров не имеют высшего образования. Мы основываемся на одном: если хоккеист хорошо выступал на льду, то уже специалист. А если еще был за рубежом, то вообще отлично. Но не бывает так. Если брать выдающихся игроков, не у всех заладилась тренерская деятельность. Хотя на льду они действовали просто невероятно.

Чтобы обучать, нельзя говорить: делай как я, делай лучше меня. Нужно объяснить, довести до мозгов молодых ребят, что и как они должны выполнить. Но это не каждому дано.

– И что делать?

– В свое время игрокам, которые заканчивали карьеру и подходили по своему менталитету команде, всегда говорили: первое заявление пишешь в клуб, а второе – в институт на заочное отделение. Хочешь или нет, а сессию надо сдавать: открыть учебник, почитать, что-то рассказать, диплом защитить. Заставляли учиться, повышать мастерство.

А сейчас у нас в данном направлении хоть трава не расти. Никогда не видел, чтобы люди со скудным образованием могли решать какие-то глобальные вопросы. В академии предметы никто не ведет без специального диплома, а у нас это считается нормальным. Поэтому и тренеров приглашаем, которые в Европе не востребованы, а иногда и вовсе неадекватно себя ведут.

– При этом новых имен в КХЛ практически нет.

– Тренеры ходят по кругу по клубам. Но не помню, чтобы кто-то из них предложил план, скажем, на три года. Мы сделаем то-то и станем чемпионами. Нет такого. Все начинают с того, что просят – дайте мне это, дайте то. Купите центральных нападающих, и я все выиграю. Ну так воспитай сам. У тебя же не только основная команда, но и молодежка. Корректируй, работай.

в мою бытность, а я воспитанник , большое внимание уделял школе, поэтому армейцы каждый год выдавали не просто игрочков, а двух-трех великих хоккеистов, – сказал заслуженный тренер России.