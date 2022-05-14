Владимир Плющев: «Овечкин получил достаточно серьезные травмы, не смог себя на сто процентов реализовать. Это сказалось на результате»

высказался о вылете Александра Овечкина из плей-офф .

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде.

«Я думаю, что на проигрыш команды повлияло то, что в последнее время получил достаточно серьезные травмы и не смог себя на сто процентов реализовать, это сказалось на результате.

Хотя хоккей – игра командная, один-два человека – это личности, на общий результат сложно повлиять, если партнеры не поддержат. Проиграли, потому что соперник был сильнее в организации игры.

Игру Саши болельщики, которые всегда приветствуют его на трибунах, уже оценивали. Статистика говорит о том, что он сделал для команды очень многое в этом сезоне, за исключением его травм, но хоккей – игра контактная, никто не застрахован. Овечкин отработал этот сезон на пять баллов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал