Плющев о том, есть ли у Овечкина шансы выиграть еще один Кубок Стэнли: «Если тренеры сделают выводы из этого сезона, то почему нет?»

Владимир Плющев высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.
Клуб уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде.
– Это спорт, это хоккей. Видимо, команда, которая им противостояла, была лучше готова.
Тренерский штаб «Флориды Пантерс» нашел какие-то козыри, который не смог найти тренерский штаб команды Овечкина. Вот и все.
– У Овечкина есть шансы выиграть еще один Кубок?
– Если тренеры сделают выводы из этого сезона и найдут причины, которые не позволили им сыграть в той мере, в которой от них ожидали, то почему нет? У «Вашингтона» хороший состав, там мастера и исполнители есть, так что проблем нет никаких, – сказал заслуженный тренер России.
Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал