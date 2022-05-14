Плющев о том, есть ли у Овечкина шансы выиграть еще один Кубок Стэнли: «Если тренеры сделают выводы из этого сезона, то почему нет?»

высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф .

Клуб уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде.

– Это спорт, это хоккей. Видимо, команда, которая им противостояла, была лучше готова.

Тренерский штаб «Флориды Пантерс» нашел какие-то козыри, который не смог найти тренерский штаб команды Овечкина. Вот и все.

– У Овечкина есть шансы выиграть еще один ?

– Если тренеры сделают выводы из этого сезона и найдут причины, которые не позволили им сыграть в той мере, в которой от них ожидали, то почему нет? У «Вашингтона» хороший состав, там мастера и исполнители есть, так что проблем нет никаких, – сказал заслуженный тренер России.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал