Плющев о том, есть ли у Овечкина шансы выиграть еще один Кубок Стэнли: «Если тренеры сделают выводы из этого сезона, то почему нет?»

Теги Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о вылете «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде.

– Это спорт, это хоккей. Видимо, команда, которая им противостояла, была лучше готова.

Тренерский штаб «Флориды Пантерс» нашел какие-то козыри, который не смог найти тренерский штаб команды Овечкина. Вот и все.

– У Овечкина есть шансы выиграть еще один Кубок?

– Если тренеры сделают выводы из этого сезона и найдут причины, которые не позволили им сыграть в той мере, в которой от них ожидали, то почему нет? У «Вашингтона» хороший состав, там мастера и исполнители есть, так что проблем нет никаких, – сказал заслуженный тренер России.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные