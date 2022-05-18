Купер о финте Кучерова перед 1-м голом «Тампы»: «Это было легко, он заранее знает, что сделает соперник. Гол нас взбодрил»

Тренер оценил финт , после которого команда сравняла счет.

На 36-й минуте первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли форвард «молний» прошел защитника «Флориды» и сделал передачу на , сравнявшего счет – 1:1.

В третьем периоде «Лайтнинг» забросили «Пантерс» еще 3 шайбы и выиграли – 4:1.

«Да, это было легко. Я всегда говорил о Куче, что он заранее знает, что сделает соперник. И он сделал это легко.

Счет был 0:1, второй период шел к концу. Спецбригады играют важную роль в этом плей-офф, и это был еще один важный момент.

Этот гол нас взбодрил перед третьим периодом, и мы его выиграли», – сказал .