Купер о финте Кучерова перед 1-м голом «Тампы»: «Это было легко, он заранее знает, что сделает соперник. Гол нас взбодрил»

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Тренер «Тампы» оценил финт Никиты Кучерова, после которого команда сравняла счет. 

На 36-й минуте  первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли форвард «молний» прошел защитника «Флориды» Аарона Экблада и сделал передачу на Кори Перри, сравнявшего счет – 1:1.

В третьем периоде «Лайтнинг» забросили «Пантерс» еще 3 шайбы и выиграли – 4:1. 

«Да, это было легко. Я всегда говорил о Куче, что он заранее знает, что сделает соперник. И он сделал это легко. 

Счет был 0:1, второй период шел к концу. Спецбригады играют важную роль в этом плей-офф, и это был еще один важный момент.

Этот гол нас взбодрил перед третьим периодом, и мы его выиграли», – сказал Джон Купер

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