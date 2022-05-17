Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по итогам первого раунда плей-офф по версии Sportsnet, Верхэге – 2-й, Макар – 3-й

Коннор Макдэвид является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии Sportsnet.
Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.
По итогам первого раунда плей-офф-2022 нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид занял первое место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи».
Вторым стал Картер Верхэге из «Флориды», третье место занял Кэйл Макар («Колорадо»).
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Картер Верхэге («Флорида»)
3. Кэйл Макар («Колорадо»)
4. Джонни Годро («Калгари»)
5. Якоб Маркстрем («Калгари»)
6. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
7. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
8. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)
9. Райан О′Райлли («Сент-Луис»)
10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)
11. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»)