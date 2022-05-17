Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по итогам первого раунда плей-офф по версии Sportsnet, Верхэге – 2-й, Макар – 3-й

Коннор Макдэвид является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии Sportsnet.

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

По итогам первого раунда плей-офф-2022 нападающий Коннор Макдэвид занял первое место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Вторым стал Картер Верхэге из «Флориды», третье место занял Кэйл Макар («Колорадо»).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Картер Верхэге ( )

3. Кэйл Макар («Колорадо»)

4. Джонни Годро («Калгари»)

5. Якоб Маркстрем («Калгари»)

6. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

7. Нэтан Маккиннон ( )

8. Мика Зибанежад ( )

9. Райан О′Райлли ( )

10. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)

11. Эвандер Кэйн («Эдмонтон»)