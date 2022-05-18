Николишин думает, что «Тампа» не выиграет 3-й Кубок Стэнли подряд: «Не хватит глубины состава на долгую борьбу с «Флоридой»

не уверен, что «Тампа» сможет выиграть третий подряд.

– В невозможно заранее предсказать явного фаворита. Там с первого раунда очень жесткая упорная борьба идет.

Вот мне, например, в первом раунде очень понравился «Торонто». Но команда вылетела из плей-офф, хотя играла очень неплохо. Сейчас и у «Сент-Луиса», и у «Колорадо», и у «Флориды», и у «Каролины» свои плюсы есть.

– Хорошо, давайте конкретнее. Начнем с , которая более других интересует российских болельщиков. Способна она завоевать Кубок в третий раз кряду?

– Не думаю. Точнее, не вижу за счет чего «Тампа» это сделает.

Да, Василевский и Кучеров по-прежнему лидеры команды, но этого сегодня уже мало. Той «Тампы», которая была год или два назад, я уже не вижу. Плюс у них Пойнт сломался в седьмом матче и, судя по всему, выбыл надолго.

На долгую борьбу с «Флоридой» у «Тампы» сегодня просто глубины состава не хватит. Вот год назад «Флориде» травма ведущего игрока помешала, а сегодня «Тампа» оказалась в такой же ситуации.

Посмотрите, кто в плей-офф решал судьбу матчей – Пойнт, Кучеров и Василевский. А сейчас Пойнта нет, «Тампе» будет очень сложно.

– Кучеров в первых семи матчах набрал восемь очков. Достойный же результат?

– Очень хороший. Но команда уже другая и по Никите уже тоже играют по-другому.

После прошлого сезона «Тампа» потеряла несколько хоккеистов, а вместе с ними и сильное среднее звено. Есть там, правда, молодой пацан – Пол, два гола забил.

Но я не уверен, что он и в следующей серии будет столь же результативен. Хотя нам, конечно, хотелось бы, чтобы наши ребята вновь победителями стали, – сказал чемпион мира.