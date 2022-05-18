«Колорадо» перебросал «Сент-Луис» в 1-м матче серии – 54:25 (в овертайме – 13:0). Биннингтон сделал 51 сэйв

перебросал в 1-м матче серии – 54:25.

«Эвеланш» одержали победу над «Блюз» (3:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

Преимущество «лавин» по броскам в створ оказалось более, чем двукратным (54:25, причем в овертайме – 13:0).

Вратарь «блюзменов» отразил 51 бросок из 54 и был признан 2-й звездой матча.

Он стал всего лишь 4-м вратарем в истории клуба, кому удалось отразить 50+ бросков в матче плей-офф.

Рекордом владеет – 61 сэйв после 63 бросков в матче с «Торонто» (1:2 ОТ) в плей-офф-1993.