Ничушкин забил «Сент-Луису», став 3-й звездой матча. У него 3+1 в этом плей-офф – личные рекорды по голам и очкам

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Валерий Ничушкин забросил шайбу «Сент-Луису», став 3-й звездой матча.

Форвард «Колорадо» помог своей команде обыграть «Блюз» (3:2 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). 

В активе россиянина стало 4 (3+1) очка в 5 матчах текущего плей-офф. Он установил новые личные рекорды по голам и очкам за один розыгрыш. 

Сегодня Ничушкин (22:06 – 3-е время среди форвардов «Эвс», 1:30 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ. Также отметился 1 силовым приемом и 1 блоком, допустил 1 потерю. 

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