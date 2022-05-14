«Миннесота» проиграла 7-ю кубковую серию подряд. Дальше – 3 сезона со штрафом в платежке до 14,7 млн долларов за выкуп Паризе и Сутера

Теги Кубок Стэнли Миннесота Зак Паризе Райан Сутер НХЛ Кирилл Капризов деньги потолок зарплат Хоккей

«Миннесота» проиграла 7-ю кубковую серию подряд, в следующих сезонах – проблемы с потолком.

«Уайлд» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Сент-Луису» (2-4). 

«Миннесота» проиграла уже 7-ю кубковую серию подряд, начиная с поражения от «Чикаго» во втором раунде плей-офф-2015. 

В следующих трех сезонах у клуба будут проблемы с потолком зарплат из-за штрафов в результате выкупа контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.

По данным CapFriendly, в сезоне-2022/23 в платежке «Уайлд» будут учитываться 12,73 миллиона долларов, в двух следующих – по 14,73 млн.

Размер потолка зарплат в следующем сезоне составит 82,5 млн. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные