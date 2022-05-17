Киф и Дубас останутся в «Торонто» после поражения в 7-матчевой серии от «Тампы»

продолжает доверять главному тренеру и генеральному менеджеру.

Президент канадского клуба сообщил, что главный тренер Шелдон Киф и генменеджер продолжат работу с командой в следующем сезоне.

«Мы не будем оправдываться. Наши хоккеисты бились изо всех сил. Считаю, что они сыграли хорошо, но проиграли отличной команде. Мы разделяем всеобщее разочарование из-за того, что не выполнили свою работу.

При этом мы не будем вносить изменения просто ради того, чтобы сказать, что мы внесли изменения», – сказал Шенахан.

«Мэйпл Лифс» заняли второе место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 115 очков и выиграв 54 матча из 82.

В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» проиграл «Тампе» (3-4) в серии из семи матчей.