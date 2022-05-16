Вячеслав Быков: «Панарин – хороший пропагандист нашего хоккея. Урал знаменит не только изумрудами, малахитами»

высоко высказался в адрес .

– Панарин – ваш земляк. Он родом из маленького города Коркино, который находится под Челябинском. Как, по вашему мнению, он смог добиться такой фантастической карьеры?

– Я очень рад за Артемия. Благо что Урал знаменит не только изумрудами, малахитами и другими самоцветами, но и прекрасными людьми и спортсменами, в том числе и хоккеистами. Панарин – самородок из Челябинска, из Коркино.

В свое время мой коллега и друг вовремя заметил парнишку, дал ему возможность и помог раскрыть свои качества в «Витязе». Мне, в свою очередь, посчастливилось работать с Панариным в СКА в чемпионском году.

Во многом все это зависит от личности, от воспитания в детстве и от окружающих людей.

В этом случае нужно поблагодарить его бабушку и дедушку, которые стали для него родителями и воспитали Артемия. Эти замечательные люди влили в его душу радость и человечность.

Панарин – солнечный парень, он всегда позитивный и улыбается. У него очень сильный характер, который, судя по всему, воспитали улица и желание пробиться наверх.

Благодаря этому Артемий получает удовольствие от хоккея, жизни и умеет делать людей вокруг себя лучше и счастливее.

Такие игроки, как Артемий, дают возможность добиваться успеха команде. На мой взгляд, любому тренеру приятно и престижно работать с такими талантливыми ребятами.

На таких игроков и зрители идут с большим удовольствием. Это хороший пропагандист нашего хоккея.

– Если он выиграет , это будет огромное событие для Коркино?

– То, что есть такой парень из Коркино, это уже целое событие. Если Панарин сможет выиграть Кубок, то он подарит радость людям на родине, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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