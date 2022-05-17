Вячеслав Быков: «Без сборной России ЧМ по хоккею 2022 потерял в качестве, интересе»

считает, что без сборной России ЧМ по хоккею 2022 потерял в качестве.

«Чемпионат мира я не смотрю. Интересуюсь результатами, но не более того. Сложно смотреть турнир, на котором не играют наши ребята. Интерес, соответственно, пропадает. Без сборной России чемпионат потерял в качестве, в интересе. Наша команда – один из лидеров европейского и мирового хоккея.

Всегда интересно, когда на площадке играют сильнейшие – можно увидеть новые тенденции. Расскажу о своем опыте игрока – я всегда с интересом и с большим желанием стремился играть против сильнейших. Это дает возможность сопоставить свой уровень. Дает возможность увидеть, над чем нужно работать, чтобы соответствовать международному уровню. Это касается не только игроков, но и тренеров.

Это полезно для развития мирового хоккея. Интерес к чемпионату пропал, по крайней мере, у многих россиян. Возможно, и у других любителей хоккея в какой-то степени. Да, я не могу отвечать за всех, но думаю, что большинство россиян потеряли интерес к тому, что творится.

Ощущают ли хоккеисты других сборных отсутствие российских игроков? Было бы им интересней играть на турнире против российской команды? Возможно все. Возможны и эгоистические настроения, ведь один из кандидатов на золото отсутствует, и кто-то может занять эту нишу. Кто-то – подтянуться, занять позиции в рейтинге .

Сложно сказать, есть ли разочарование у хоккеистов других сборных. Сомневаюсь, честно говоря. Сейчас каждый спортсмен и каждая нация ищут свою выгоду. Но не удивлюсь, если кто-то и сожалеет из-за отсутствия нашей сборной», – сказал бывший главный тренер сборной России.