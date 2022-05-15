Бержерон о новом контракте: «Слишком рано об этом говорить. Мне придется подумать, но пока не до того»

Капитан не стал обсуждать ситуацию с контрактом.

«Брюинс» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Каролине» (3-4, 1:2 в седьмом матче).

36-летний центрфорвард не имеет контракта на следующий сезон. Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

«Сейчас слишком рано об этом говорить. Слишком свежи эмоции после поражения. Была трудная борьба, и мы потерпели неудачу.

Понятно, что мне придется подумать об этом, но сейчас мне не до того», – сказал канадец после игры.

Отмечается, что Бержерон обнял всех своих партнеров, прежде чем они ушли со льда.

Канадец выступает за «Бостон» с 2003 года. Он занимает 3-е место в истории «Брюинс» по числу матчей в регулярных чемпионатах (1216) и 4-е – по количеству набранных очков (982).

Его средняя зарплата по контракту, срок действия которого истекает в июле, составляет 6,875 миллиона долларов.