Подколзин о дебютном сезоне в «Ванкувере»: «Невероятный год с прекрасной командой»

Форвард «Ванкувера» подвел итоги своего дебютного сезона в .

«Кэнакс» не попали в плей-офф, заняв в Тихоокеанском дивизионе 5-е место.

«Мы старались и хотели добиться лучшего результата, но [для меня] это был невероятный год с прекрасной командой и прекрасной организацией. Хотел бы выразить благодарность «Ванкуверу» за отличную возможность сыграть за команду в этом сезоне.

Спасибо моим одноклубникам, которые всегда поддерживали меня и помогали. Также я благодарен болельщикам «Кэнакс» за великолепную атмосферу на Rogers Arena и их потрясающую поддержку.

Увидимся в следующем сезоне! Берегите себя!» – написал Подколзин.

В 79 матчах НХЛ 20-летний россиянин набрал 26 (14+12) очков при полезности «плюс 7». В среднем нападающий проводил на льду 12:46.

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