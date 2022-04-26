Вратарь «Вегаса» Ленер выбыл до конца сезона. Он перенесет операцию на плече

Вратарь выбыл до конца сезона, он перенесет операцию на плече.

Швед получил травму 9 февраля в матче против «Калгари» (0:6).

«Робин сделал все возможное, чтобы справиться с этой травмой. Мы надеялись, что отдых и реабилитация позволят ему доиграть сезон.

Он смог вернуться к играм 1 марта. Иногда восстановительные процедуры были эффективными. Но после консультаций с медицинским персоналом команды Робин решил, что операция – это лучший выход», – говорится в заявлении «Голден Найтс».

«Вегасу» осталось провести 3 матча в регулярном чемпионате, основным вратарем команды станет Логан Томпсон. Клуб практически лишился шансов на выход в плей-офф.