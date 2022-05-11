Форвард «Вегаса» Айкел играл с переломом пальца последние 6 недель регулярки НХЛ

с травмой проводил матчи в конце регулярного чемпионата НХЛ.

Об этом сообщил президент по хоккейным операциям «Голден Найтс» .

Американец выходил на лед с переломом большого пальца руки на протяжении последних шести недель регулярного чемпионата, после которого «Вегас» не попал в плей-офф.

«Многие люди, вероятно, и не знали бы, что он сильно сломал большой палец примерно через 3-4 недели после своего возвращения.

Перелом был без смещения, поэтому не пришлось делать операцию. Но это был серьезный перелом, парень не пропустил ни одной игры», – сказал Макфи.

По ходу этого сезона Айкел начал выступления за после операции по замене диска в шейном отделе позвоночника.

Всего форвард набрал 25 (14+11) очков в 34 матчах регулярного чемпионата .