«Рейнджерс» – первая команда в истории Кубка Стэнли, выигравшая 3 матча подряд в одной серии, уступая в счете

«Рейнджерс» установили рекорд Кубка Стэнли в серии с (4-3).

Ньюйоркцы стали первой командой в истории плей-офф , выигравшей три матча подряд, в которых они уступали в счете, в одной серии.

В пятом матче серии выиграли 5:3, уступая со счетом 0:2, в шестом матче команда сделала то же самое, а в седьмом ньюйоркцы победили 4:3, изначально проигрывая со счетом 1:2.

Кубок Стэнли-2022 – чистое хоккейное удовольствие: серии из 7 матчей, суперзвезды в каждой паре и непредсказуемость