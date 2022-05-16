Майк Салливан: «Рейнджерс» – сбалансированная команда с динамичным большинством и одним из лучших вратарей в НХЛ. Нужно отдать им должное»

отдал должное после поражения «Питтсбурга» в серии.

«Пингвинс» уступили в седьмом матче серии Кубка Стэнли со счетом 3:4 в овертайме.

«Иногда мы вели в счете, иногда – соперник. Это хоккей.

«Рейнджерс» – сбалансированная команда с динамичным большинством. К тому же у них в составе есть один из лучших вратарей в лиге.

Нужно отдать им должное. Мои поздравления. Очень хорошая команда. Это была тяжелая серия», – сказал главный тренер .

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