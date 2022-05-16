Андрей Юртаев: «На Панарина и Шестеркина у «Рейнджерс» вся надежда против «Каролины». Но вряд ли они на своем горбу затащат еще один раунд»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Игорь Шестеркин Андрей Юртаев Хоккей

Андрей Юртаев оценил игру хоккеистов «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина.

«Рейнджерс» и «Каролина» встретятся после семиматчевых серий. Команда Рода Бриндамора кажется более системной. Это так?

– «Рейнджерс» были на волоске от гибели, но отсутствие у «Питтсбурга» вратарей, а потом еще и Сидни Кросби позволило им спастись в, казалось бы, уже безнадежной серии. С «Каролиной» такое не пройдет.

Тройка Мика Зибанежад – Крис Крайдер – Фрэнк Ватрано в серии с «Питтсбургом» стала играть так результативно, как и полагается лидерам, только после травмы Кросби. «Каролина», скорее всего, опять их прикроет наглухо.

– Какие резервы у «Нью-Йорка»?

– Вся надежда у «рейнджеров» только на Игоря Шестеркина и Артемия Панарина. Но вряд ли они на своем горбу затащат и еще один раунд, – сказал комментатор.

Кубок Стэнли-2022 – чистое хоккейное удовольствие: серии из 7 матчей, суперзвезды в каждой паре и непредсказуемость

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