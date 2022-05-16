Андрей Юртаев: «На Панарина и Шестеркина у «Рейнджерс» вся надежда против «Каролины». Но вряд ли они на своем горбу затащат еще один раунд»

оценил игру хоккеистов «Рейнджерс» и Игоря Шестеркина.

– и встретятся после семиматчевых серий. Команда Рода Бриндамора кажется более системной. Это так?

– «Рейнджерс» были на волоске от гибели, но отсутствие у «Питтсбурга» вратарей, а потом еще и Сидни Кросби позволило им спастись в, казалось бы, уже безнадежной серии. С «Каролиной» такое не пройдет.

Тройка Мика Зибанежад – Крис Крайдер – Фрэнк Ватрано в серии с «Питтсбургом» стала играть так результативно, как и полагается лидерам, только после травмы Кросби. «Каролина», скорее всего, опять их прикроет наглухо.

– Какие резервы у «Нью-Йорка»?

– Вся надежда у «рейнджеров» только на и Артемия Панарина. Но вряд ли они на своем горбу затащат и еще один раунд, – сказал комментатор.

Кубок Стэнли-2022 – чистое хоккейное удовольствие: серии из 7 матчей, суперзвезды в каждой паре и непредсказуемость