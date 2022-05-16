Андрей Юртаев: «На Панарина и Шестеркина у «Рейнджерс» вся надежда против «Каролины». Но вряд ли они на своем горбу затащат еще один раунд»

Андрей Юртаев оценил игру хоккеистов «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина.
– «Рейнджерс» и «Каролина» встретятся после семиматчевых серий. Команда Рода Бриндамора кажется более системной. Это так?
– «Рейнджерс» были на волоске от гибели, но отсутствие у «Питтсбурга» вратарей, а потом еще и Сидни Кросби позволило им спастись в, казалось бы, уже безнадежной серии. С «Каролиной» такое не пройдет.
Тройка Мика Зибанежад – Крис Крайдер – Фрэнк Ватрано в серии с «Питтсбургом» стала играть так результативно, как и полагается лидерам, только после травмы Кросби. «Каролина», скорее всего, опять их прикроет наглухо.
– Какие резервы у «Нью-Йорка»?
– Вся надежда у «рейнджеров» только на Игоря Шестеркина и Артемия Панарина. Но вряд ли они на своем горбу затащат и еще один раунд, – сказал комментатор.
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