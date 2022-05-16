Жена Овечкина записала песню об отношениях с Александром. Форвард «Вашингтона» оплатил запись

Жена Александра Овечкина записала песню об отношениях с хоккеистом.

Анастасия Шубская выпустила дебютную песню под руководством певицы Любови Успенской. Вскоре на песню будет снят клип.

Успенская отметила, что форвард «Вашингтона» оценил песню супруги. Отмечается, что Овечкин дал денег на запись песни в Москве и готов оплатить съемки клипа

«Она находилась с детьми здесь. Недавно поехала в . Проведала Сашу. Скоро он приедет сюда. Песня, которую записала Настя, будет посвящена их отношениям», – сказал Успенская в программе «Ты не поверишь!»