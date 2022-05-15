Александр Овечкин: «Пора отдохнуть, увидеть семью, вернуться домой и подготовиться к следующему сезону»

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Александр Овечкин рассказал о своих планах.

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) и в 4-й раз подряд завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии первого раунда. 

«Каждый год игра меняется, нужно быть готовым физически, морально. Если взять предыдущие годы, мы не знали, чего ожидать от сезона из-за COVID-19 и всего остального.

Сейчас пора отдохнуть, наконец-то увидеть семью, вернуться домой и подготовиться к следующему сезону.

Моя семья зимой вернулась в Россию? Было тяжело. Я видел свою жену одну неделю. Я не видел своих детей с тех пор, как они уехали», – сказал Овечкин.

Он сообщил, что планирует вылететь в Москву в понедельник.

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