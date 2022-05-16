Шестеркин отразил 255 бросков «Питтсбурга». Это рекорд «Рейнджерс» в рамках одной серии

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Игорь Шестеркин отразил 255 бросков по ходу серии против «Питтсбурга».

Российский вратарь «Рейнджерс» парировал 42 броска из 45 в седьмом матче серии первого раунда (4:3 ОТ).

Больше бросков, чем Шестеркин, в рамках одной серии отражали только четыре вратаря в НХЛ.

Это игравший за «Торонто» Эд Белфор (258 бросков), выступавший за «Монреаль» Кен Драйден (260 бросков), представлявший «Анахайм» Йонас Хиллер (274 броска) и игравший за «Сент-Луис» Кертис Джозеф (277 бросков).

Статистика ведется с сезона-1955/56, когда НХЛ начала официально отслеживать броски по воротам.

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