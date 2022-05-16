Фетисов о Панарине и Шестеркине: «Ребята – послы нашей страны. Их состояние – определяющий фактор в победах «Рейнджерс»

высказался об игре и Игоря Шестеркина.

«Панарин – одна из главных звезд, которая играет в не просто так.

В каждом матче он показывает, на что способен. Не случайно Артемий забил гол, который решил исход серии.

Что касается , вратарь – это важная персона в любой команде во время плей-офф. Игорь поймал игру.

То, в каком состоянии сейчас наши ребята, ну и команда в целом – это определяющий фактор в победах Нью-Йорка.

Повторюсь, что сейчас наши ребята – послы нашей страны. Они молодцы, парни достойно выступают в , – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Панарин и Шестеркин сделали Нью-Йорк счастливым: Игорь тащил все, Артемий – забил в овертайме