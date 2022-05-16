Мика Зибанежад: «Шестеркин обеспечивает «Рейнджерс» шанс на победу в каждой игре. У него всегда спокойный настрой – это придает уверенности»

похвалил действия российского голкипера .

Вратарь парировал 42 из 45 бросков в седьмом матче серии против (4:3 ОТ).

«Он делал это для нас весь год. Он действительно обеспечивает нам шанс выиграть в каждой игре.

Соперник создавал моменты, но мы знаем, кто у нас стоит в воротах, и мы ему доверяем

У него всегда спокойный настрой. Это просто придает нам уверенности, чтобы пойти и одержать победу. Нам нужен был один гол», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка.

Кубок Стэнли-2022 – чистое хоккейное удовольствие: серии из 7 матчей, суперзвезды в каждой паре и непредсказуемость