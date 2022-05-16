Мика Зибанежад: «Шестеркин обеспечивает «Рейнджерс» шанс на победу в каждой игре. У него всегда спокойный настрой – это придает уверенности»

Мика Зибанежад похвалил действия российского голкипера Игоря Шестеркина.
Вратарь «Рейнджерс» парировал 42 из 45 бросков в седьмом матче серии против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).
«Он делал это для нас весь год. Он действительно обеспечивает нам шанс выиграть в каждой игре.
Соперник создавал моменты, но мы знаем, кто у нас стоит в воротах, и мы ему доверяем
У него всегда спокойный настрой. Это просто придает нам уверенности, чтобы пойти и одержать победу. Нам нужен был один гол», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка.
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