Мика Зибанежад: «Шестеркин обеспечивает «Рейнджерс» шанс на победу в каждой игре. У него всегда спокойный настрой – это придает уверенности»

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Мика Зибанежад похвалил действия российского голкипера Игоря Шестеркина.

Вратарь «Рейнджерс» парировал 42 из 45 бросков в седьмом матче серии против «Питтсбурга» (4:3 ОТ).

«Он делал это для нас весь год. Он действительно обеспечивает нам шанс выиграть в каждой игре.

Соперник создавал моменты, но мы знаем, кто у нас стоит в воротах, и мы ему доверяем

У него всегда спокойный настрой. Это просто придает нам уверенности, чтобы пойти и одержать победу. Нам нужен был один гол», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка.

Кубок Стэнли-2022 – чистое хоккейное удовольствие: серии из 7 матчей, суперзвезды в каждой паре и непредсказуемость

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