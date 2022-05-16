Салливан о Петтерссоне перед голом Зибанежада: «Это дурно пахнет. С него намеренно сняли шлем»

прокомментировал спорный эпизод из матча «Рейнджерс» – «Питтсбург» (4:3 ОТ).

В третьем периоде нападающий нью-йоркцев сравнял счет.

Но перед этим за воротами «Питтсбурга» уронил защитника Маркуса Петтерссона и стянул с него шлем, после чего швед отправился на смену, а вместо него выхшел Крис Летанг.

Защитники поменялись, игрок «Питтсбурга» в борьбе потерял шайбу, а впоследствии случился гол Зибанежада – из-под Летанга.

«Это все дурно пахнет. Он должен поменяться. Хотя с него намеренно снимают шлем. Но таковы правила», – сказал главный тренер «Пингвинс».

Кажется, «Рейнджерс» сравняли счет в решающем матче с нарушением: Лафреньер просто стянул шлем с игрока «Питтсбурга»