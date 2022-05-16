Александр Кожевников: «Панарин – великий игрок. Посмотрите, сколько джерси с его именем на трибунах»

Александр Кожевников назвал Артемия Панарина великим хоккеистом.
Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на выступление российского форварда «Рейнджерс», забросившего победную шайбу в овертайме седьмого матча серии Кубка Стэнли против Питтсбурга (4:3 ОТ).
«Панарин всегда хорошо играл. Он свое дело знает! В «Рейнджерс» он уже давно ведущий игрок.
Он лидер команды. Посмотрите, сколько джерси с именем Панарина на трибунах. Артем – великий игрок», – заявил Кожевников.
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