Александр Кожевников: «Панарин – великий игрок. Посмотрите, сколько джерси с его именем на трибунах»

назвал великим хоккеистом.

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на выступление российского форварда «Рейнджерс», забросившего победную шайбу в овертайме седьмого матча серии Кубка Стэнли против (4:3 ОТ).

«Панарин всегда хорошо играл. Он свое дело знает! В он уже давно ведущий игрок.

Он лидер команды. Посмотрите, сколько джерси с именем Панарина на трибунах. Артем – великий игрок», – заявил Кожевников.

Панарин и Шестеркин сделали Нью-Йорк счастливым: Игорь тащил все, Артемий – забил в овертайме