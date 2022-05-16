Александр Кожевников: «Панарин – великий игрок. Посмотрите, сколько джерси с его именем на трибунах»

Теги Питтсбург Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Хоккей

Александр Кожевников назвал Артемия Панарина великим хоккеистом.

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на выступление российского форварда «Рейнджерс», забросившего победную шайбу в овертайме седьмого матча серии Кубка Стэнли против Питтсбурга (4:3 ОТ). 

«Панарин всегда хорошо играл. Он свое дело знает! В «Рейнджерс» он уже давно ведущий игрок.

Он лидер команды. Посмотрите, сколько джерси с именем Панарина на трибунах. Артем – великий игрок», – заявил Кожевников.

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