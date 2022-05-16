Кросби о поражении от «Рейнджерс»: «Питтсбург» показывал хороший хоккей всю серию. Не получилось забить на один гол больше – в этом разница»

прокомментировал вылет «Питтсбурга» из Кубка Стэнли.

«Пингвинс» уступили (3:4 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф.

проделал невероятную работу. Не так просто выходить на лед под таким давлением с его амплуа. Зная все обстоятельства, он выполнил огромную работу.

Мы показали правильный хоккей. Произошло несколько неудачных отскоков, но мы провели отличную игру, демонстрировали хороший хоккей на протяжении всей серии.

Не получилось забить на один гол больше – вероятно, в этом и была разница», – сказал капитан .

Панарин и Шестеркин сделали Нью-Йорк счастливым: Игорь тащил все, Артемий – забил в овертайме