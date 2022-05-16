Панарин о самом важном голе в карьере «Питтсбургу»: «Да, наверное, но сложно сказать. Я мало забиваю, каждый гол для меня большой»

ответил на вопрос о самом важном голе в карьере.

Нападающий забросил победную шайбу команды в овертайме седьмого матча серии Кубка Стэнли против (4:3 ОТ).

– Было ли чувство сегодня, что игра получается с большим трудом?

– Да, это была очень плотная игра. Но это плей-офф.

Мало возможностей, мало свободного льда. Поэтому четкой картины нет. Одни забрасывают, другие выбрасывают. И так весь матч.

– Можно ли сказать, что это самый большой гол в вашей жизни?

– Скажем, да. Наверное. Но сказать сложно – я забиваю мало голов. Каждый для меня большой, – сказал Панарин.

Панарин и Шестеркин сделали Нью-Йорк счастливым: Игорь тащил все, Артемий – забил в овертайме