Мингачев привез Кубок Гагарина в Самару: «Для меня очень важным было показать молодым ребятам, что можно достичь успеха, если усердно работать»

Форвард ЦСКА Тахир Мингачев привез в Самару.

20-летний нападающий является воспитанником самарского хоккея. В сезоне-2021/22 он набрал 5 (2+3) очков в 45 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Мингачев был признан лучшим новичком финальной серии Кубка Гагарина.

В самарском СКК «Дворец спорта» Мингачев представил трофей болельщикам, пообщался с юными хоккеистами и поучаствовал в автограф-сессии.

«Осознание, что мы победили в Кубке Гагарина, наверное, до конца еще не пришло. Думаю, что эти эмоции я никогда не забуду. Дни после победы провели очень весело, праздновали, отдыхали.

Давно хотел привезти Кубок в Самару. Поездка прошла очень здорово, думаю, что все остались довольны. Привез Кубок в места, которые многое значат для меня, очень рад этому.

Для меня очень важным было показать молодым ребятам из Самары, что у них все впереди, что можно достичь успеха, если усердно работать. Я увидел много эмоций у тех, кто пришел и увидел Кубок. Наверное, это запомнилось лучшие всего – удивленные, радостные взгляды людей.

Людей было очень много, рад что всем успел дать автограф и сфотографировался со всеми желающими. По пути в Самару к Кубку было много внимания, много людей в самолете подходило сфотографироваться. Теперь пару дней еще отдохну и начну постепенно нагружаться, тренироваться. Прекрасно понимаю, что на достигнутом не нужно останавливаться», – сказал Мингачев.