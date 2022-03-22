Федоров о 2:1 с «Динамо»: «ЦСКА добавил в 3-м периоде – и все получилось. Аккуратно играли сегодня»

подвел итоги матча с (2:1) в 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Интересная игра, хорошее начало было. Наверное, сначала присматривались друг к другу, с моей точки зрения. Аккуратно все играли сегодня.

Важная игра. Не по делу мы провели концовку второго периода, не смогли вывести шайбу из зоны. Думаю, в третьей двадцатиминутке вовремя забили, игра оживилась. Она была интересная как для тренеров, так и для болельщиков. Ребят наших с победой!

Добавили в третьем периоде – и все получилось. В большинстве, опять же, во втором периоде было мало угроз. Думаю, мы сможем помочь ребятам, чтобы они поняли, что большинство – это угроза воротам, помеха вратарю, четкий последний пас на бросок.

– Изначально планировали, что нужно сначала посмотреть, что «Динамо» предложит? Или спонтанно получилось?

– Мы не планируем такие вещи. Играем в одном ключе. Мы попросили ребят быть немного внимательнее, быть на своих местах, знать, где шайба. С этой задачей на первый период мы справились.

– С чем связано отсутствие Мингачева? Гуськов впервые сыграл в плей-офф. Как оцениваете его игру?

– Тахир в прошлой игре сыграл хорошо, но мы решили дать ему определенную паузу. Как я уже говорил, ребята молодые, получают первый серьезный боевой опыт. И они реально справлялись и справляются с задачей.

Матвей влился хорошо, понравилась его энергия. Без шайбы сыграл хорошо. Рад, что он не взял разбег, а сразу же включился, как будто уже играл в плей-офф, – сказал главный тренер .

«Динамо» героически зацепилось за третий матч. Но для победы над ЦСКА нужно играть идеально – не получилось