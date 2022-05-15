Каменский о серии «Флорида» – «Тампа»: «Дуэль российских вратарей. Исход на 50% будет зависеть от их игры»

Валерий Каменский высказался о дуэли российских вратарей в серии «Флорида» – «Тампа».
Две команды из штата Флорида встретятся во втором раунде Кубка Стэнли. Основным вратарем «Пантерс» является Сергей Бобровский, «Лайтнинг» – Андрей Василевский.
«Будет дуэль российских вратарей. Думаю, исход этой серии на 50% будет зависеть от их игры.
Не буду их сравнивать, Бобровский и Василевский оба сильные вратари, у каждого свой почерк игры, поэтому это будет неправильно.
Очень приятно, что они будут соревноваться между собой, это очень интересно», – сказал советник тренерского штаба сборной России и обладатель Кубка Стэнли.