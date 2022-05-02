Валерий Каменский: «В НХЛ нет фаворитов. Все, кто попал в плей-офф, могут претендовать на Кубок Стэнли»

Валерий Каменский считает, что в все команды одинаково сильные.

Олимпийский чемпион поделился мыслями о фаворитах плей-офф Кубка Стэнли.

«В НХЛ нет фаворитов, все команды одинаково сильные. Новый турнир, все с новыми силами идут биться за престижный кубок.

Трудно предугадать, все команды идут одинаково, борьба всегда до последних минут. Все, кто попал в плей-офф, могут претендовать на .

Естественно, мы следим за «Вашингтон Кэпиталс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Следим за теми командами, где есть наши ребята. «Флорида Пантерс» неплохо выглядела, тоже», – сказал Каменский.