Валерий Каменский: «В НХЛ нет фаворитов. Все, кто попал в плей-офф, могут претендовать на Кубок Стэнли»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Хоккей

Валерий Каменский считает, что в НХЛ все команды одинаково сильные.

Олимпийский чемпион поделился мыслями о фаворитах плей-офф Кубка Стэнли.

«В НХЛ нет фаворитов, все команды одинаково сильные. Новый турнир, все с новыми силами идут биться за престижный кубок.

Трудно предугадать, все команды идут одинаково, борьба всегда до последних минут. Все, кто попал в плей-офф, могут претендовать на Кубок Стэнли.

Естественно, мы следим за «Вашингтон Кэпиталс», «Нью-Йорк Рейнджерс». Следим за теми командами, где есть наши ребята. «Флорида Пантерс» неплохо выглядела, «Тампа-Бэй» тоже», – сказал Каменский.

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