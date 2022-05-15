Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 17 мая

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Расписание сегодня сложилось так, что между собой встречаются претенденты на попадание четвертьфинал и команды, стремящиеся обезопасить себя от вылета в низший дивизион. Датчане удивили на старте разгромной победой над Казахстаном, посмотрим, ждет ли та же участь Италию. Шведы и чехи и швейцарцы должны легко разбираться со своими соперниками. но все это пока на бумаге.

  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ИталияДания, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ЧехияАвстрия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ШвейцарияКазахстан, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ШвецияВеликобритания, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

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