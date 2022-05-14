ЧМ по хоккею 2022. Результаты матчей второго игрового дня 14 мая

В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Во второй игровой день Дания обыграла Казахстан (9:1), Чехия выиграла у Великобритании (5:1), Швеция одолела Австрию (3:1), Латвия уступила Финляндии (1:2).
Группа А
Дания – Казахстан – 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)
Швейцария – Италия – 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Словакия – Германия – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Группа B
Швеция – Австрия – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Чехия – Великобритания – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Латвия – Финляндия – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2022 в Финляндии