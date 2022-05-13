Агент О′Делла: «Эрик не против вернуться в Россию. Несколько клубов уже заинтересованы»

Агент форварда сообщил о готовности его клиента снова играть в .

«Эрик не против возвращения в Россию.

Несколько клубов уже проявили определенную заинтересованность», – сказал Глеб Чистяков.

Хоккеист сборной Канады покинул «Динамо» в середине марта, расторгнув контракт. За московскую команду он провел 47 игр в чемпионате КХЛ, набрав 32 (13+19) очка. Подробно со статистикой 31-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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