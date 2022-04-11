Президент «Динамо»: «О′Делл и Линдберг готовы вернуться. Мы были бы рады видеть их в составе»

Виктор Воронин заявил, что в «Динамо» будут рады возвращению Эрика О′Делла и .

– Не планируете ли полностью отказаться от приглашения легионеров, учитывая ситуацию?

– В это сезоне О′Делл и Линдберг хорошо себя зарекомендовали, главный тренер и сейчас с ними на связи.

Все будет зависеть от ситуации, они готовы вернуться и продолжить игру. Мы были бы рады видеть их в составе, особая отдача всегда была от О′Делла, я всегда ставил его в пример с точки зрения самоотдачи – это спортсмен, который честно отрабатывает контракт со стартового свистка и до финальной сирены, – сказал президент «Динамо».

Гендиректор «Динамо»: «Уход О’Делла – предательство. С его отъездом сломались многие ключевые схемы тренерского штаба»