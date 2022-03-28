Гендиректор «Динамо»: «Уход О’Делла – предательство. С его отъездом сломались многие ключевые схемы тренерского штаба»

Генеральный директор назвал предательством уход Эрика О′Делла из команды.

Канадец расторг контракт с московским клубом после первого раунда плей-офф.

– Насколько большим ударом для команды стала потеря и перед началом серии с ЦСКА? В ключевой момент сезона два легионера покинули Россию и приняли решение вернуться домой.

– На самом деле, действительно, только двое легионеров «Динамо» уехали домой в разгар плей-офф – это О’Делл и Петерссон.

Трое иностранных игроков – Ведин, Клинкхаммер и Линдберг – оставались в команде до завершения сезона. Хочу сказать им большое спасибо за то, что они приняли такое решение, несмотря на все оказанное на них давление.

Ведин не принимал участия в серии с ЦСКА, а Клинкхаммер не смог ее доиграть до конца не потому, что они уехали. Просто игроки заболели ангиной и не могли выходить на лед.

При этом необходимо отдельно подчеркнуть по ситуации с Петерссоном, что он получил травму еще в серии с «Северсталью», и его отъезд был связан с тем, что он чисто физически не мог бы принять участие в серии второго раунда.

А что касается О’Делла, то он очень мастеровитый игрок, который усилил команду, достойно провел регулярный чемпионат и был одним из лучших в плей-офф. По этой причине его отъезд в плей-офф и стал настолько значимой проблемой.

Именно с его отъездом оказались сломаны многие ключевые схемы тренерского штаба. Пусть это будет звучать немного грубо, но такие действия называю предательством.

Ничто не мешало О’Деллу поступить как другим иностранцам, остаться в клубе и не подвести команду перед решающими играми, – заявил Михаил Тюркин.