Миронов о 0-4 от ЦСКА: «Суперэксперты могут сказать, что «Динамо» проиграло будущему чемпиону, но это полный бред. Такого не должно было быть»

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Андрей Миронов заявил, что 0-4 от ЦСКА – неприемлемый результат для «Динамо»

Защитник подвел итоги сезона, в котором бело-голубые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина. 

«Не знаю даже как оценивать – по пятибалльной шкале или по процентам, но если все-таки делать это по пятибалльной шкале, то оценю на 3+.

Остались двоякие ощущения. Не могу сказать, что доволен своей игрой, но и не могу сказать, что все было провально. Сезон складывалась волнами, и в итоге получилась вот такая серединка. Есть над чем работать дальше.

Понятное дело, что второй год подряд, к сожалению, мы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии второго раунда. Какие-нибудь суперэксперты могут сказать, что «Динамо» проиграло будущему чемпиону, но, если честно, это полный бред.

Мы проиграли серию ЦСКА со счетом 0-4. И такого просто не должно было быть, так что результат сезона абсолютно неудовлетворительный.

Сделаем выводы и будем работать дальше», – сказал Миронов.

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