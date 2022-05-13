Разин о работе в штабе сборной: «Давно мечтал получить красивую экипировку! Получил хороший опыт, показал себя»

поделился впечатлениями от работы в штабе сборной России.

Главный тренер помогал Сергею Зубову, руководившему командой в майских матчах с Беларусью и молодежной сборной России.

«Давно мечтал получить красивую экипировку! Шутка. Приятно было вновь оказаться в Новогорске, на базе сборной России!!!

Последний раз был 20 лет назад. Давно не работал тренером в мае. С детьми 2002 года рождения только!!! Понравилось общение со всеми… с хоккеистами, с тренерским штабом, с руководством. Получил хороший опыт.

Посмотрел, как работают ребята и тренеры других клубов. Узнал, как проводятся теоретические занятия. Конечно, показал себя!!! В общем, хочу сказать спасибо за приглашение!!! Буду рад новым встречам!» – написал Разин в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Андрея Разина.