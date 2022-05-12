Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 15 мая

Сегодня команды проводят матчи второго тура. Вечером нас ждет, пожалуй, самая интересная игра дня между чешской и шведской сборными. Интересно будет увидеть и поединок между неуступчивыми датчанами и швейцарцами.
- Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Италия — Канада, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч ТВ»
- Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Норвегия — Великобритания, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч! Страна»
- Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Франция — Казахстан, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
- Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Австрия — США, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru
- Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Чехия — Швеция, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»
- Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Дания — Швейцария, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»
Примечание: время начала матчей — московское.
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