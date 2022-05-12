Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 15 мая

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Сегодня команды проводят матчи второго тура. Вечером нас ждет, пожалуй, самая интересная игра дня между чешской и шведской сборными. Интересно будет увидеть и поединок между неуступчивыми датчанами и швейцарцами.

  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ИталияКанада, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. НорвегияВеликобритания, начало матча в 12:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ФранцияКазахстан, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. АвстрияСША, начало матча в 16:20, трансляция — matchtv.ru
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ЧехияШвеция, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ДанияШвейцария, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

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