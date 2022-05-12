Все матчи сборной США на Чемпионате мира по хоккею 2022

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Сборная Соединенных Штатов по хоккею в прошлом году в Риге выиграла бронзовые медали, но ее амбиции распространяются куда дальше. Тем более что у американцев есть серьезная мотивация. Знаете когда звездно-полосатые выигрывали чемпионат мира по хоккею? В далеком 1933 году, еще немного и можно будет отмечать столетие того триумфа. Вообще, это удивительно, ведь сборная США практически всегда на виду, обладает сбалансированным составом и тоже будет ожидать десанта из НХЛ. Опытнейший Дэвид Куинн вполне может за короткий срок создать боеспособный коллектив. Американцы будут играть в группе В. Все ее матчи пройдут в Тампере на Нокиа-Арене. Соперниками сборной США будут хозяева турнира, а также команды Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Знакомим вас с расписанием игр сборной США.

В идеале команде США уже после первых четырех туров необходимо создать очковый запас, чтобы дальше чувствовать себя спокойно. В первой половине группового этапа сложный соперник только один — финны. Впрочем, загадывать что-то заранее нельзя, все покажут только предстоящие матчи.

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