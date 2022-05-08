Третьяк об игре России с Беларусью: «Команда отыгрывается с 0:2 и побеждает – значит, у нее все в порядке с характером и мастерством»

высказался после победы сборной России на турнире в Санкт-Петербурге.

В финале команда обыграла Беларусь (3:2).

«На таких турнирах проигравших не бывает, ведь главное – обогатиться игровой практикой, воплотить в жизнь тренерские задумки. была желанным гостем на турнире.

Красивым выступлением в исполнении трех сборных мы закрываем текущий сезон на уровне национальных команд. Но меморандум о взаимодействии подписан, сотрудничество будет только расширяться, как будет расширяться и география домашних матчей национальной сборной России.

Я поздравляю хоккеистов сборной России с победой на турнире, ребята одержали три победы в трех матчах, выиграли финал, который складывался непросто. Если команда отыгрывается со счета 0:2 и побеждает – это значит, что у нее все в порядке и с характером, и с мастерством, и с умением творчески играть в атаке. Многие молодые парни впервые надели свитер сборной, но за это время уже успели почувствовать себя лидерами.

Одни забивали победные шайбы, другие шикарно действовали в большинстве, третьи отметились огромным объемом работы в своей зоне. Вратарям удавались сухие матчи, что необходимо для уверенности.

Хочу похвалить и молодежку – за старание, за желание набираться опыта. За то, что команда 18-19-летних ребят мужественно и умело сражалась с более возрастными соперниками и дала бой в обоих матчах, исход которых был неясен до последних минут. Наконец, поздравляю белорусов – это отличная, обученная сборная, она показывала содержательный, эффективный хоккей», – сказал президент .