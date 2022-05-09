Третьяк о матчах России в мае: «Эксперимент удался. На финале был супераншлаг»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о матчах сборной России в мае.

В финале St. Petersburg Cup национальная команда обыграла Беларусь (3:2).

«Международный хоккей отличается от той игры, которую мы видим в КХЛ или МХЛ. Там свои требования, свои реалии, свои тактические нюансы. Очень важно дать игрокам возможность почувствовать этот хоккей, требования, которые он предъявляет. Ведь многим, кто выходил на лед в матчах турнира в Санкт-Петербурге, предстоит годами отстаивать честь страны на различных международных соревнованиях.

Впервые сборная России в мае играла домашние матчи в регионах, впервые организовали и провели международный турнир в Санкт-Петербурге. И, безусловно, эксперимент удался. Я очень этому рад и поздравляю всех, кому дорог отечественный хоккей.

Поздравляю болельщиков и от всего сердца благодарю их за искреннюю поддержку национальной команды. Более 15 тысяч зрителей посетили матчи сборной России в Санкт-Петербурге, на финале был супераншлаг – ни одного свободного места на арене.

Я очень рад, что жители Тулы и Санкт-Петербурга в мае смогли вживую посмотреть на национальную команду, насладиться напряженными международными играми.

Кстати, феноменальная поддержка была и в онлайне, сборная чувствует это внимание, эти эмоции, поддержка очень важна для команды», – сказал Третьяк.