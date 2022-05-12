Кирилл Семенов: «Хартли привнес в хоккей новые моменты. Схема, которой «Авангард» придерживался, помогла выиграть Кубок Гагарина-2021»

поделился впечатлениями от работы с в .

– Боб Хартли после четырех лет в «Авангарде» покинул Россию. Лично для вас опыт работы с канадцем был полезным?

– Боб привнес в хоккей новые моменты, к которым за один день не адаптируешься. Разные мелочи, которые помогали перехватывать инициативу в игре. Схема, которой «Авангард» придерживался, помогла нам выиграть Кубок Гагарина [в 2021 году] и серебряные медали.

Кроме того, за последние четыре года в «Авангарде» была построена мощная команда, которой удалось выиграть трофей спустя 17 лет. Это было огромное событие для города и всего омского хоккея, – сказал нападающий.

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